Наследова (Иванова) Ольга Аркадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Наследов Мстислав Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наследов Борис Мстиславович
Отец ребёнка: Наследов Мстислав Борисович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
2003
Захоронена на Боткинском кладбище
Похороны
2003