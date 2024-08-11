Наследова (Иванова) Ольга Аркадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наследова (Иванова) Ольга Аркадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Иванов Аркадий Георгиевич

Мать: Иванова (Маллицкая) Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наследов Мстислав Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Наследов Мстислав Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наследов Борис Мстиславович

Отец ребёнка: Наследов Мстислав Борисович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
2003
Захоронена на Боткинском кладбище
Похороны
2003

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