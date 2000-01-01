Helena — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Helena

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1844

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1844

Отец: Peter

Мать: Sophia

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