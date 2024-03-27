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Халилуллин Сейфулла

Место рождения

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Абубякиров Халилулла

Мать: Ханифя Вторая Жена

Шубино, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халилуллина Голжиан Осман Кызы

с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халилуллина Голжиан Осман Кызы

с.Шубино, Сергачского р-на Горьковской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Халилуллина Голжиан Осман Кызы

Смерть
1958
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