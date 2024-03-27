Халилуллин Сейфулла
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Абубякиров Халилулла
Мать: Ханифя Вторая Жена
Рождение ребёнка
09.12.1953
с. Шубино Сергачского р-на Горьковской обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.Шубино, Сергачского р-на Горьковской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1958