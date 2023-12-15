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Горюнова Матрена Васильевна

Место рождения

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
1906 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

оз
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горюнов Максим Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1906

Сын: Горюнов павел максимович

Отец ребёнка: Горюнов Максим Павлович

Рождение ребёнка
15.01.1906

Сын: Горюнов Павел Максимович

Отец ребёнка: Горюнов Максим Павлович

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