Горюнова Матрена Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горюнов Максим Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1906
Отец ребёнка: Горюнов Максим Павлович
Рождение ребёнка
15.01.1906
Отец ребёнка: Горюнов Максим Павлович