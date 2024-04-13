Петровна, Мясникова (Петровна) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: Никеев Петр
Мать: Макаровна, Никеева Фекла
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Васильевна) Клавдия
Отец ребёнка: не указан
Приказ по 34 стрелковому корпусу, 57 Армии, 3 Украинского фронта № 045/н от 6 сентября 1944 г. | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 258 - л.258 об. (Наградной лист)
Рождение ребёнка
Около 1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.05.1930
Сын: Мясников Владимир
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1972