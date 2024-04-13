Петровна, Мясникова (Петровна) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петровна, Мясникова (Петровна) Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1923 г.р.
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1930 г.р.
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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Никеев Петр

Мать: Макаровна, Никеева Фекла

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Васильевна) Клавдия

Отец ребёнка: не указан

Приказ по 34 стрелковому корпусу, 57 Армии, 3 Украинского фронта № 045/н от 6 сентября 1944 г. | Родовой архивный фонд Домрачевых | л. 258 - л.258 об. (Наградной лист)
Рождение ребёнка
Около 1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.05.1930

Сын: Мясников Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1972

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