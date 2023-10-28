Лесина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесина Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1888 ст.

Дочь: Лесина Мария Владимировна

Отец ребёнка: Лесин Владимир Ильич

Дединово, Луховицы, Московская область
Данные о рождении: Метрические книги для записей родившихся, бракосочетавшихся и умерших Зарайского уезда за 1888 г. ГКУ Московской области ЦГАМО, фонд №16И, опись №2, дело №94, стр. 126
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лесин Владимир Ильич

Смерть
Неизвестно
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