Лесина Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
02.06.1888 ст.
Дочь: Лесина Мария Владимировна
Отец ребёнка: Лесин Владимир Ильич
Дединово, Луховицы, Московская область
Данные о рождении: Метрические книги для записей родившихся, бракосочетавшихся и умерших Зарайского уезда за 1888 г. ГКУ Московской области ЦГАМО, фонд №16И, опись №2, дело №94, стр. 126
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лесин Владимир Ильич
Смерть
Неизвестно