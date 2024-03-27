Камбиев Хасан Шамаилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Камбиев Шамаил Ильясович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Камбиева) Щаща
Мать ребёнка: Камбиева (Хубиева) Ханума
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Камбиева) Щафата
Мать ребёнка: Камбиева (Хубиева) Ханума
Рождение ребёнка
?.03.1918
Сын: Камбиев Хаджи-Махмуд Хасанович
Мать ребёнка: Камбиева (Хубиева) Ханума
Смерть
Неизвестно