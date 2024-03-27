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Камбиев Хасан Шамаилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камбиев Шамаил Ильясович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камбиева) Щаща

Мать ребёнка: Камбиева (Хубиева) Ханума

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Камбиева) Щафата

Мать ребёнка: Камбиева (Хубиева) Ханума

Рождение ребёнка
?.03.1918

Сын: Камбиев Хаджи-Махмуд Хасанович

Мать ребёнка: Камбиева (Хубиева) Ханума

Смерть
Неизвестно

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