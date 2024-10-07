Минина Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
После 1906
Дочь: (Минина) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Минин Николай Александрович
Рождение ребёнка
После 1906
Дочь: (Минина) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Минин Николай Александрович
Рождение ребёнка
После 1906
Отец ребёнка: Минин Николай Александрович
Рождение ребёнка
После 1906
Отец ребёнка: Минин Николай Александрович
Рождение ребёнка
После 1906
Отец ребёнка: Минин Николай Александрович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Минина) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Минин Николай Александрович
Смерть
Неизвестно