Минина Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минина Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минин Николай Александрович

Место жительства
Неизвестно
Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1906

Дочь: (Минина) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Минин Николай Александрович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1906

Дочь: (Минина) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Минин Николай Александрович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1906

Сын: Минин Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Минин Николай Александрович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1906

Сын: Минин Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Минин Николай Александрович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
После 1906

Сын: Минин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Минин Николай Александрович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Минина) Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Минин Николай Александрович

Левково, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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