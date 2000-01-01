Нагоева Таисия Абдулаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагоева Таисия Абдулаховна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1964

Сын: Дзыба Артур Валерьевич

Отец ребёнка: Дзыба Валерий Анатольевич

Рождение ребёнка
23.02.1970

Дочь: Дзыба Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Дзыба Валерий Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дзыба Валерий Анатольевич

Смерть
Неизвестно
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