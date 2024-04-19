Иванов Иван Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Работал на кондитерской фабрике "Красная звезда" в гор. Томске
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Иванова) Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Иванова Александра (Шура)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Александра (Шура)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно