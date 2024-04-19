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Иванов Иван Николаевич

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Место рождения

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Иванов Николай Григорьевич

Мать: Иванова Лидия Александровна

Нелюбино, Томский муниципальный район, Томская область
Работал на кондитерской фабрике "Красная звезда" в гор. Томске
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Иванова) Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Иванова Александра (Шура)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Иванович

Мать ребёнка: Иванова Александра (Шура)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Александра (Шура)

Смерть
Неизвестно

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