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Кутний Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

23.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Кутний Михаил Неизвестно

Мать: Кутний (Неизвестно) Жена Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кутний (Неизвестно) Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-собственник
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
26.10.1879

Дочь: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна

Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Наталья Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Рождение ребёнка
20.07.1882

Сын: Кутний Иван Иванович

Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Наталья Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
24.12.1887

Сын: Кутний Павел Иванович

Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Наталья Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1887. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.483
Рождение ребёнка
02.09.1895

Дочь: Неизвестно (Кутний) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Наталья Ивановна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1895. ГАЧО,
Смерть
23.10.1917
Сосница, Чернігівська область
Причина смерти: От продолж. болезни | г.Сосница (Сосниця), Сосницы

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