Кутний Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смерти23.10.1917
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин-собственник
Место жительства
Неизвестно
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
26.10.1879
Дочь: Дубовик (Кутний) Неонила Ивановна
Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Наталья Ивановна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1879. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.260
Рождение ребёнка
20.07.1882
Сын: Кутний Иван Иванович
Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Наталья Ивановна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1882. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.288
Рождение ребёнка
24.12.1887
Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Наталья Ивановна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1887. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.483
Рождение ребёнка
02.09.1895
Дочь: Неизвестно (Кутний) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Кутний (Неизвестно) Наталья Ивановна
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1895. ГАЧО,
Смерть
23.10.1917
Причина смерти: От продолж. болезни | г.Сосница (Сосниця), Сосницы