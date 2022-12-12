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Тагиров Кавый Тагирович

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Место рождения

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Сахаутдинов Тагир Сахаутдинович

Мать: не указана

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тагирова Канифа Фазлиахметовна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1954

Сын: Тагиров Зуфар Кавыевич

Мать ребёнка: Тагирова Канифа Фазлиахметовна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тагирова Канифа Фазлиахметовна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тагирова Канифа Фазлиахметовна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тагирова Канифа Фазлиахметовна

Алагузово, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тагирова Канифа Фазлиахметовна

Смерть
Неизвестно
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