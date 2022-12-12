Тагиров Кавый Тагирович
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Сахаутдинов Тагир Сахаутдинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Мать ребёнка: Тагирова Канифа Фазлиахметовна
Рождение ребёнка
1957
Рождение ребёнка
1959
Рождение ребёнка
1961
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно