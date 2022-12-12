Голубков Платон Васильевич
Место рождения
Дата рождения13.11.1876
Дата смерти03.04.1855
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1786
Смерть
03.04.1855
Место жительства
По 1855
Рождение
13.11.1876
Отец: не указан
Мать: не указана