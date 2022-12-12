Голубков Платон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубков Платон Васильевич

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

13.11.1876

Дата смерти

03.04.1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1786
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
03.04.1855
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1855
Москва, город федерального значения Москва
Рождение
13.11.1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
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