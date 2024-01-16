Зялилова Махубзямал Габитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зялилова Махубзямал Габитовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Хасанова Гайнижамал Шагидулловна

Отец ребёнка: Зялилов Шайдулла

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Зялилова Сахибкамал Шайдулловна

Отец ребёнка: Зялилов Шайдулла

Шапкино, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зялилов Шайдулла

Смерть
Неизвестно
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