Зялилова Махубзямал Габитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Хасанова Гайнижамал Шагидулловна
Отец ребёнка: Зялилов Шайдулла
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Зялилова Сахибкамал Шайдулловна
Отец ребёнка: Зялилов Шайдулла
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зялилов Шайдулла
Смерть
Неизвестно