Коцкая Евдокия Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коцкая Евдокия Емельяновна

Место рождения

Богучар, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богучар, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.10.1923

Дочь: Коцкая Татьяна Петровна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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