Коцкая Евдокия Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Атаманская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.10.1923
Дочь: Коцкая Татьяна Петровна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно