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Гофман Борис Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

08.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

NN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фирсова) Тамараа

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фирсова) Тамараа

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фирсова) Тамараа

Смерть
08.08.1993

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