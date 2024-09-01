Гофман Борис Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти08.08.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фирсова) Тамараа
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фирсова) Тамараа
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Фирсова) Тамараа
Смерть
08.08.1993