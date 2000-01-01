Весина (Рекшинская) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Весина (Рекшинская) Анна Николаевна

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Место рождения

г. Лукоянов

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.08.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Рекшинский Николай Гаврилович

Мать: Рекшинская Мария Фёдоровна

г. Лукоянов
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Весина Нина Владимировна

Отец ребёнка: Весин Владимир Дмитриевич

г. Лукоянов
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Весин Валерий Владимирович

Отец ребёнка: Весин Владимир Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Весин Владимир Дмитриевич

Смерть
?.08.1969
г. Нижний Новгород
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