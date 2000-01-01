Весина (Рекшинская) Анна Николаевна
Место рожденияг. Лукоянов
Дата рождения1908
Дата смерти?.08.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
г. Лукоянов
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Весина Нина Владимировна
Отец ребёнка: Весин Владимир Дмитриевич
г. Лукоянов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Весин Валерий Владимирович
Отец ребёнка: Весин Владимир Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.1969
г. Нижний Новгород