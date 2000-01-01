Гогаринова Зиновья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Зиновья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1709

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Гогаринов Василей Васильевич

Рождение ребёнка
1715

Сын: Гогаринов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Гогаринов Василей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Василей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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