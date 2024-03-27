Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

Место рождения

д.Амга Якутия

Дата рождения

1892

Дата смерти

07.11.1975

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1895 г.р.

Дети

1918 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Ишмухаметов Исмагил Исянгулович

Мать: Ишмухаметова Хадича

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кужакаева (Ишмухаметова) Магинур Мирхайдаровна

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна

Совершение преступления
Неизвестно
Ишмухаметов Мирхайдар (1892) Дата рождения: 1892 г. Место рождения: Башкирия, Мелеузовский р-н, д. Тукатово Национальность: башкир Образование: неграмотный Профессия / место работы: колхозник Партийно... Показать все
Попал в плен (военное)
Неизвестно
попал в плен
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1153546583/
Военная служба
Неизвестно
попал в плен
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шарипова (Ишмухаметова) Магисарвар Мирхайдаровна

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна

Рождение ребёнка
10.03.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна

Рождение ребёнка
15.04.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна

Рождение ребёнка
01.08.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна

Смерть
07.11.1975
Похороны
Неизвестно

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