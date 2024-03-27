Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович
Место рожденияд.Амга Якутия
Дата рождения1892
Дата смерти07.11.1975
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Совершение преступления
Неизвестно
Ишмухаметов Мирхайдар (1892) Дата рождения: 1892 г. Место рождения: Башкирия, Мелеузовский р-н, д. Тукатово Национальность: башкир Образование: неграмотный Профессия / место работы: колхозник Партийно... Показать все
Попал в плен (военное)
Неизвестно
попал в плен
Военная служба
Неизвестно
Ишмухаметов Мирхаидор Ишмухамет. рядовой Дата рождения __.__.1892 Последнее место службы воен. склад 311 НКО ( 311 НКО ) Военно-пересыльный пункт Курский ВПП Прибыл в часть Между 24.07.1945 и 23.08.1945 Воинская часть воен. склад 311 НКО ( 311 НКО ) Источник информации ЦАМО Фонд ист. информации Курский ВПП
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp1153546583/
Военная служба
Неизвестно
попал в плен
Рождение ребёнка
1918
Рождение ребёнка
1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна
Рождение ребёнка
10.03.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна
Рождение ребёнка
15.04.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна
Рождение ребёнка
01.08.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ишмухаметова (Тимерова) Гайнихаят Мухаммадгалиевна
Смерть
07.11.1975
Похороны
Неизвестно