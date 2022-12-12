Гладкая (Сахарова) Вера Александровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась с 20-28 апреля 1920-1925 гг
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Аникиева Валентина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
19.04.1970
Дочь: Смирнова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Гладкий Михаил Назарович
Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Умерла в апреле 1982 г