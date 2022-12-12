Гладкая (Сахарова) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкая (Сахарова) Вера Александровна

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Место рождения

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Родилась с 20-28 апреля 1920-1925 гг
Рождение ребёнка
1950

Дочь: Аникиева Валентина

Отец ребёнка: не указан

Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.04.1970

Дочь: Смирнова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Гладкий Михаил Назарович

Мезень, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Дорогорское, Мезенский муниципальный район, Архангельская область
Умерла в апреле 1982 г
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