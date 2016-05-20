Thurston George Edwin — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиThurston George Edwin

Thurston George Edwin

avatar

Место рождения

Massachusetts, USA

Дата рождения

Около 1939

Дата смерти

20.05.2016

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

Около 1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939

Отец: Thurston Ralph Estes

Мать: Thurston Dorothea Ellen

Massachusetts, USA
Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Thurston Donna Lee

Boston
Бракосочетание
Около 1964

Жена: Thurston Donna Lee

Рождение ребёнка
11.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Thurston Donna Lee

Boston
Рождение ребёнка
Около ?.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Thurston Donna Lee

Boston
Рождение ребёнка
08.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Thurston Donna Lee

Boston
Рождение ребёнка
14.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Thurston Donna Lee

Boston MA
Смерть
20.05.2016
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close