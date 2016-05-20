Thurston George Edwin
Место рожденияMassachusetts, USA
Дата рожденияОколо 1939
Дата смерти20.05.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1939
Отец: Thurston Ralph Estes
Мать: Thurston Dorothea Ellen
Massachusetts, USA
Рождение ребёнка
Около 1964
Boston
Бракосочетание
Около 1964
Жена: Thurston Donna Lee
Рождение ребёнка
11.07.1966
Boston
Рождение ребёнка
Около ?.04.1967
Boston
Рождение ребёнка
08.06.1969
Boston
Рождение ребёнка
14.08.1970
Boston MA
Смерть
20.05.2016