Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Мамонов Прокопий
Бракосочетание
1795
Муж: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1800
Сын: Меньщиков Максим
Отец ребёнка: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Старцова (Меньщикова) Анна
Отец ребёнка: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1807
Сын: Меньщиков Сергей
Отец ребёнка: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1814
Сын: Меньщиков Константин
Отец ребёнка: Меньщиков Иван
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фролова (Меньщикова) Ирина
Отец ребёнка: Меньщиков Иван
Смерть
Неизвестно