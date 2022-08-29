Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньщикова (Мамонова) Евдокия (Авдотья) Прокопьевна

Место рождения

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Мамонов Прокопий

Мать: Мамонова Пелагея Григорьевна

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
1795

Муж: Меньщиков Иван

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1800

Сын: Меньщиков Максим

Отец ребёнка: Меньщиков Иван

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Старцова (Меньщикова) Анна

Отец ребёнка: Меньщиков Иван

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1807

Сын: Меньщиков Сергей

Отец ребёнка: Меньщиков Иван

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1814

Сын: Меньщиков Константин

Отец ребёнка: Меньщиков Иван

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фролова (Меньщикова) Ирина

Отец ребёнка: Меньщиков Иван

Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бым, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

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