Черноземова Евдокия Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черноземова Евдокия Захарова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1902

Сын: Черноземов Николай Александрович

Отец ребёнка: Черноземов (козлов) Александр Алексеев

Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
02.08.1904

Сын: Черноземов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Черноземов (козлов) Александр Алексеев

Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
11.11.1906

Сын: Черноземов (козлов) Виктор Александров

Отец ребёнка: Черноземов (козлов) Александр Алексеев

Рождение ребёнка
28.05.1909

Дочь: Елена Александрова

Отец ребёнка: Черноземов (козлов) Александр Алексеев

Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
07.04.1911

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Черноземов (козлов) Александр Алексеев

Рождение ребёнка
15.07.1913

Дочь: София Александровна

Отец ребёнка: Черноземов (козлов) Александр Алексеев

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