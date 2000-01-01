Черноземова Евдокия Захарова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1902
Сын: Черноземов Николай Александрович
Отец ребёнка: Черноземов (козлов) Александр Алексеев
Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
02.08.1904
Сын: Черноземов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Черноземов (козлов) Александр Алексеев
Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
11.11.1906
Сын: Черноземов (козлов) Виктор Александров
Отец ребёнка: Черноземов (козлов) Александр Алексеев
Рождение ребёнка
28.05.1909
Дочь: Елена Александрова
Отец ребёнка: Черноземов (козлов) Александр Алексеев
Вологодская губ, Вологодский уезд, село Спасское (Куркино)
Рождение ребёнка
07.04.1911
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Черноземов (козлов) Александр Алексеев
Рождение ребёнка
15.07.1913
Дочь: София Александровна
Отец ребёнка: Черноземов (козлов) Александр Алексеев