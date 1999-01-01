Потапова (Шапорева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапова (Шапорева) Нина

Потапова (Шапорева) Нина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966

Отец: Шапорев Андрей

Мать: Шапорева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Василий

Отец ребёнка: Потапов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серебренникова Ксения

Отец ребёнка: Потапов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марьин Семен

Отец ребёнка: Потапов Александр

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close