Потапова (Шапорева) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1966
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1966
Отец: Шапорев Андрей
Мать: Шапорева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Василий
Отец ребёнка: Потапов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потапов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Серебренникова Ксения
Отец ребёнка: Потапов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марьин Семен
Отец ребёнка: Потапов Александр