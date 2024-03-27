Якобсон Михаил
Место рожденияс. Старый Олов, Забайкальской обл., Нерчинского уезда
Дата рождения1909
Дата смерти15.03.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Якобсон Давыд
Мать: Якобсон (Блюмкина) Раиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Ламбрианиди) Клавдия
Рождение ребёнка
09.08.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ламбрианиди) Клавдия
Рождение ребёнка
?.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Ламбрианиди) Клавдия
Смерть
15.03.1938
Причина смерти: ВМН | Якобсон Михаил Давыдович (1909) Дата рождения: 1909 г. Место рождения: Забайкальской обл., Нерчинского уезда, с. Старый Олов. Пол: мужчина Национальность: русский Профессия / мес... Показать все