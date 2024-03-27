Якобсон Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якобсон Михаил

Место рождения

с. Старый Олов, Забайкальской обл., Нерчинского уезда

Дата рождения

1909

Дата смерти

15.03.1938

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Якобсон Давыд

Мать: Якобсон (Блюмкина) Раиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Ламбрианиди) Клавдия

Рождение ребёнка
09.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ламбрианиди) Клавдия

Рождение ребёнка
?.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ламбрианиди) Клавдия

Смерть
15.03.1938
Причина смерти: ВМН | Якобсон Михаил Давыдович (1909) Дата рождения: 1909 г. Место рождения: Забайкальской обл., Нерчинского уезда, с. Старый Олов. Пол: мужчина Национальность: русский Профессия / мес... Показать все

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