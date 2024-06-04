Мусихин Савва (Савинко) Яковлев
Место рожденияпоч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1649
Дата смертиМежду 1688 и 1695
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1649
Отец: Мусихин Яков (Якунка) Неустроев (Васильев)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Мусихин Иван (Ивашко) Савин
Мать ребёнка: не указана