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Мусихин Савва (Савинко) Яковлев

Место рождения

поч. на речке Долгоплеске, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1649

Дата смерти

Между 1688 и 1695

Пол

Мужской

Отец

Около 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1649

Отец: Мусихин Яков (Якунка) Неустроев (Васильев)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Мусихин Иван (Ивашко) Савин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Между 1688 и 1695

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