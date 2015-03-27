Дреер (Портная) Броня Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дреер (Портная) Броня Семеновна

Место рождения

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область

Дата рождения

15.12.1927

Дата смерти

27.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.06.1927

Муж: Дреер Мойсей Янкелевич

Рождение
15.12.1927

Отец: Портной Семен Борисович

Мать: Портная Голда Альтеровна

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
12.03.1950

Сын: Дреер Самуил Мойсеевич

Отец ребёнка: Дреер Мойсей Янкелевич

Рождение ребёнка
28.12.1952

Дочь: Левина Эсфира Мойсеевна

Отец ребёнка: Дреер Мойсей Янкелевич

Калинковичи, Калинковичский район, Гомельская область
Смерть
27.03.2015
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