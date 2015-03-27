Дреер (Портная) Броня Семеновна
Место рождения
Дата рождения15.12.1927
Дата смерти27.03.2015
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.06.1927
Рождение
15.12.1927
Отец: Портной Семен Борисович
Мать: Портная Голда Альтеровна
Рождение ребёнка
12.03.1950
Отец ребёнка: Дреер Мойсей Янкелевич
Рождение ребёнка
28.12.1952
Дочь: Левина Эсфира Мойсеевна
Отец ребёнка: Дреер Мойсей Янкелевич
Смерть
27.03.2015