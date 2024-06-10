Попов Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Попов Егор
Мать: Попова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.11.1953
Дочь: Нестерова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: не указана