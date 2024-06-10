Попов Алексей Егорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Попов Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Попов Егор

Мать: Попова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
23.11.1953

Дочь: Нестерова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

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