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Могила (Сатинаева) Ольга Юрьевна
Могила (Сатинаева) Ольга Юрьевна
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Место рождения
Салават
, город Салават, Республика Башкортостан
Дата рождения
14.06.1977
Пол
Женский
Отец
Сатинаев Юрий Васильевич
1956 г.р.
Мать
Сатинаева (Власюк) Галина Ивановна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1977
Отец:
Сатинаев Юрий Васильевич
Мать:
Сатинаева Галина Ивановна
Салават
, город Салават, Республика Башкортостан
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