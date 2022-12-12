Могила (Сатинаева) Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могила (Сатинаева) Ольга Юрьевна

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Место рождения

Салават, город Салават, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1977

Отец: Сатинаев Юрий Васильевич

Мать: Сатинаева Галина Ивановна

Салават, город Салават, Республика Башкортостан
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