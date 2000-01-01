Иван Ахремов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Ахрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Рождение ребёнка
1789
Сын: Улас Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Григорьева
Место жительства
Неизвестно
деревня Козич, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно