Сафронова Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Сафронов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Сафронов Василий

Кардавиль, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Сафронов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сафронов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафронова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Сафронов Василий

Смерть
Неизвестно
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