Полякова (Задонских) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Задонских) Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1935

Дата смерти

30.07.2010

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Дети

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1963 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1935

Отец: Задонских Василий Фёдорович

Мать: Задонских Ульяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Василий Артёмович

Рождение ребёнка
24.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Василий Артёмович

Рождение ребёнка
05.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Василий Артёмович

Рождение ребёнка
07.04.1963

Сын: Поляков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Поляков Василий Артёмович

Рождение ребёнка
14.04.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Василий Артёмович

Смерть
30.07.2010

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