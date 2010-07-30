Полякова (Задонских) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1935
Дата смерти30.07.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1935
Рождение ребёнка
15.11.1955
Рождение ребёнка
24.03.1957
Рождение ребёнка
05.04.1959
Рождение ребёнка
07.04.1963
Отец ребёнка: Поляков Василий Артёмович
Рождение ребёнка
14.04.1975
Смерть
30.07.2010