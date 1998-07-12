Михалёва (Девятова) Фатеха Хасановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалёва (Девятова) Фатеха Хасановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

27.04.1912

Дата смерти

12.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1912

Отец: Девятов Хасан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1937

Дочь: (Михалёва) Адиля

Отец ребёнка: Михалёв Илячетдин Гереевич

Рождение ребёнка
30.06.1939

Дочь: (Михалёва) Наиля

Отец ребёнка: Михалёв Илячетдин Гереевич

Рождение ребёнка
22.03.1941

Сын: Михалёва Наиль Илячетдинович

Отец ребёнка: Михалёв Илячетдин Гереевич

Смерть
12.07.1998
Похороны
Неизвестно

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