Михалёва (Девятова) Фатеха Хасановна
Место рожденияРоссия
Дата рождения27.04.1912
Дата смерти12.07.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1912
Отец: Девятов Хасан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1937
Дочь: (Михалёва) Адиля
Отец ребёнка: Михалёв Илячетдин Гереевич
Рождение ребёнка
30.06.1939
Дочь: (Михалёва) Наиля
Отец ребёнка: Михалёв Илячетдин Гереевич
Рождение ребёнка
22.03.1941
Сын: Михалёва Наиль Илячетдинович
Отец ребёнка: Михалёв Илячетдин Гереевич
Смерть
12.07.1998
Похороны
Неизвестно