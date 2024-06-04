Шавкунов Федор Иевлев
Место рождениядер. Шавкуновская, Сторожевский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Шавкунов Иев Зотов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно