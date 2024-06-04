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Шавкунов Федор Иевлев

Место рождения

дер. Шавкуновская, Сторожевский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1704 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Шавкунов Иев Зотов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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