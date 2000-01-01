Обрубов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1917
Сын: Обрубов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Обрубова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
30.01.1918
Дочь: Шашкова Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Обрубова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1925
Дочь: Козлова Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1927
Сын: Обрубов Леонид Тимофеевич
Мать ребёнка: Обрубова Прасковья Федоровна
Рождение ребёнка
01.01.1929
Сын: Обрубов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Обрубова Прасковья Федоровна
Смерть
Неизвестно