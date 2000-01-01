Обрубов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обрубов Тимофей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1917

Сын: Обрубов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Обрубова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
30.01.1918

Дочь: Шашкова Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Обрубова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1925

Дочь: Козлова Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1927

Сын: Обрубов Леонид Тимофеевич

Мать ребёнка: Обрубова Прасковья Федоровна

Рождение ребёнка
01.01.1929

Сын: Обрубов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Обрубова Прасковья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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