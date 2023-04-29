Бурлова Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.1978
Дочь: Пьянкова Елена Михайловна
Отец ребёнка: Бурлов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронкова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Бурлов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубнова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Бурлов Михаил Яковлевич