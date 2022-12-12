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Говорушенко Иван Иванович

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Место рождения

Озерки 6-е, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

12.08.1943

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Говорушенко Иван Савельевич

Мать: не указана

Озерки 6-е, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
12.08.1943
Смоленская область, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик
Причина смерти: Пропал без вести | Погиб 12.08.1943 г. Примерное место захоронения – Смоленская область, Угранский район, село Тесное, 2 км восточнее. Примерные координаты - 54.568825, 33.735413. http... Показать все
Военная служба
С по 12.08.1943
Род войск: Стрелковые войска Воинское звание: Рядовой Призван Медногорским ГВК, г. Медногорск Чкаловской области. Звание – рядовой. Должность – стрелок. Скорее всего, был отправлен на службу в 132-ю Ч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говорушенко Федора Ивановна

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