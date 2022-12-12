Говорушенко Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти12.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Говорушенко Иван Савельевич
Мать: не указана
Смерть
12.08.1943
Смоленская область, РСФСР, Союз Советских Социалистических Республик
Причина смерти: Пропал без вести | Погиб 12.08.1943 г. Примерное место захоронения – Смоленская область, Угранский район, село Тесное, 2 км восточнее. Примерные координаты - 54.568825, 33.735413. http... Показать все
Военная служба
С по 12.08.1943
Род войск: Стрелковые войска Воинское звание: Рядовой Призван Медногорским ГВК, г. Медногорск Чкаловской области. Звание – рядовой. Должность – стрелок. Скорее всего, был отправлен на службу в 132-ю Ч... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно