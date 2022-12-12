Якубовский Хасень Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Ильясевич Альжуня Хасеневна
Мать ребёнка: Якубовская Аминя
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Якубовская Зоня Хасеневна
Мать ребёнка: Якубовская Аминя
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Мустафовна
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Мустафовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Мустафа Хасеневич
Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Мустафовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якубовский Бронислав Хасеневич
Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Мустафовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лебедь Эльмира Хасеневна
Мать ребёнка: Якубовская Аминя
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якубовская Аминя
Смерть
Неизвестно