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Якубовский Хасень Иванович

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Место рождения

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якубовский Ян (Ясь, Иван) Амуратович

Мать: Якубовская Айша Мустафовна

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Ильясевич Альжуня Хасеневна

Мать ребёнка: Якубовская Аминя

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Якубовская Зоня Хасеневна

Мать ребёнка: Якубовская Аминя

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Мустафовна

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Мустафовна

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Мустафа Хасеневич

Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Мустафовна

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якубовский Бронислав Хасеневич

Мать ребёнка: Якубовская Танзиля Мустафовна

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лебедь Эльмира Хасеневна

Мать ребёнка: Якубовская Аминя

Медвёдки, Глубокский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Танзиля Мустафовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якубовская Аминя

Смерть
Неизвестно
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