Шараф (Галеева) Фатыма Салихзяновна
Место рожденияКазань
Дата рождения18.01.1897
Дата смерти15.10.1957
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1897
Отец: Галеев Салихжан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шараф) Асия
Отец ребёнка: Шараф Шагар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шараф Шагар
Рождение ребёнка
14.05.1914
Отец ребёнка: Шараф Шагар
Рождение ребёнка
16.06.1919
Дочь: (Шараф) Халида
Отец ребёнка: Шараф Шагар
Рождение ребёнка
28.06.1919
Дочь: Акжитова (Шараф) Сания Шагаровна
Отец ребёнка: Шараф Шагар
Рождение ребёнка
18.07.1924
Дочь: Ганеева (Шараф) Нявар Шагаровна
Отец ребёнка: Шараф Шагар
Смерть
15.10.1957