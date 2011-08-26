Дёкин Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1919
Дата смерти26.08.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1951
Мать ребёнка: Дёкина-Диордиева Евдокия Григорьевна
Рождение ребёнка
18.04.1955
Дочь: Дёкина Тимофеева Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Дёкина-Диордиева Евдокия Григорьевна
Смерть
26.08.2011