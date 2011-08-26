Дёкин Николай Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дёкин Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1919

Дата смерти

26.08.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1951

Сын: Дёкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Дёкина-Диордиева Евдокия Григорьевна

Рождение ребёнка
18.04.1955

Дочь: Дёкина Тимофеева Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Дёкина-Диордиева Евдокия Григорьевна

Смерть
26.08.2011

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