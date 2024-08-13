Власова (Власова) Екатерина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Власова (Власова) Фекла Дмитриевна
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: (Власова) Пелагея Дмитриевна
Отец ребёнка: Власов Дмитрий Степанович
Смерть
1885