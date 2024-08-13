Власова (Власова) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Власова) Екатерина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Власова (Власова) Фекла Дмитриевна

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Власов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: (Власова) Пелагея Дмитриевна

Отец ребёнка: Власов Дмитрий Степанович

Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
1885
Студенки, Липецкий уезд, Тамбовская губерния

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