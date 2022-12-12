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Миннигази Вахитова

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1843

Дата смерти

14.11.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Вахит Абдулсалимов

Мать: Бадризямал

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1876 ст.

Дочь: Ихликамал Миннигазиева

Мать ребёнка: Минслу

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.02.1878 ст.

Дочь: Махисарур Миннигазиева

Мать ребёнка: Минслу

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бибитаифа Миннигазиева

Мать ребёнка: Минслу

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1882 ст.

Сын: Мухаметфатых Миннигазиев

Мать ребёнка: Минслу

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.05.1885 ст.

Дочь: Хайрулькамал Миннигазиева

Мать ребёнка: не указана

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1894 ст.

Дочь: Миннизалифа Миннигазиева

Мать ребёнка: Бадигульжамал Гиматдинова

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минслу

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадигульжамал Гиматдинова

Смерть
14.11.1902 ст.
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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