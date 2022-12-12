Миннигази Вахитова
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смерти14.11.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Вахит Абдулсалимов
Мать: Бадризямал
Рождение ребёнка
12.06.1876 ст.
Дочь: Ихликамал Миннигазиева
Мать ребёнка: Минслу
Рождение ребёнка
17.02.1878 ст.
Дочь: Махисарур Миннигазиева
Мать ребёнка: Минслу
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Бибитаифа Миннигазиева
Мать ребёнка: Минслу
Рождение ребёнка
03.05.1882 ст.
Мать ребёнка: Минслу
Рождение ребёнка
22.05.1885 ст.
Дочь: Хайрулькамал Миннигазиева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1894 ст.
Дочь: Миннизалифа Миннигазиева
Мать ребёнка: Бадигульжамал Гиматдинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минслу
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1902 ст.