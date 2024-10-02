Vilkko (Monto) Valborg Pekantytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Vilkko (Monto) Valborg Pekantytär

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Monto Pekka

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Vilkko Heikki (Henrik) Pekaanpoika (Pehrsson, Pettersson)

Рождение ребёнка
11.08.1867

Сын: Vilkko Pekka (Petter) Heikinpoika

Отец ребёнка: Vilkko Heikki (Henrik) Pekaanpoika (Pehrsson, Pettersson)

Рождение ребёнка
15.09.1868

Сын: Vilkko Juho (Johan) Heikinpoika

Отец ребёнка: Vilkko Heikki (Henrik) Pekaanpoika (Pehrsson, Pettersson)

Рождение ребёнка
02.12.1870

Сын: Vilkko Heikki (Henrik) Heikinpoika

Отец ребёнка: Vilkko Heikki (Henrik) Pekaanpoika (Pehrsson, Pettersson)

Рождение ребёнка
08.06.1877

Сын: Vilkko Antti (Anders) Heikinpoika

Отец ребёнка: Vilkko Heikki (Henrik) Pekaanpoika (Pehrsson, Pettersson)

Рождение ребёнка
01.11.1881

Дочь: (Vilkko) Maria Heikintytär

Отец ребёнка: Vilkko Heikki (Henrik) Pekaanpoika (Pehrsson, Pettersson)

Смерть
Неизвестно

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