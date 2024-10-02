Vilkko (Monto) Valborg Pekantytär
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Monto Pekka
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1867
Сын: Vilkko Pekka (Petter) Heikinpoika
Отец ребёнка: Vilkko Heikki (Henrik) Pekaanpoika (Pehrsson, Pettersson)
Рождение ребёнка
15.09.1868
Сын: Vilkko Juho (Johan) Heikinpoika
Отец ребёнка: Vilkko Heikki (Henrik) Pekaanpoika (Pehrsson, Pettersson)
Рождение ребёнка
02.12.1870
Сын: Vilkko Heikki (Henrik) Heikinpoika
Отец ребёнка: Vilkko Heikki (Henrik) Pekaanpoika (Pehrsson, Pettersson)
Рождение ребёнка
08.06.1877
Сын: Vilkko Antti (Anders) Heikinpoika
Отец ребёнка: Vilkko Heikki (Henrik) Pekaanpoika (Pehrsson, Pettersson)
Рождение ребёнка
01.11.1881
Дочь: (Vilkko) Maria Heikintytär
Отец ребёнка: Vilkko Heikki (Henrik) Pekaanpoika (Pehrsson, Pettersson)
Смерть
Неизвестно