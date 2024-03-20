Харинская Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.01.1972
Сын: Кулинич Евгений Валерьевич
Отец ребёнка: Кулинич Валерий Иннокентьевич
Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.07.1988
Дочь: Тюрина Надежда Валерьевна
Отец ребёнка: Кулинич Валерий Иннокентьевич
Рождение ребёнка
28.03.?
Дочь: Кравченко Олеся Валерьевна
Отец ребёнка: Кулинич Валерий Иннокентьевич