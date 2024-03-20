Харинская Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харинская Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1972

Сын: Кулинич Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Кулинич Валерий Иннокентьевич

Краснокаменск, Муниципальный район Город Краснокаменск и Краснокаменский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
29.07.1988

Дочь: Тюрина Надежда Валерьевна

Отец ребёнка: Кулинич Валерий Иннокентьевич

Северобайкальск, город Северобайкальск, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
28.03.?

Дочь: Кравченко Олеся Валерьевна

Отец ребёнка: Кулинич Валерий Иннокентьевич

Северобайкальск, город Северобайкальск, Республика Бурятия
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