Аитов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАитов Максим

Аитов Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1972

Сын: Аитов Владислав Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.03.?

Сын: Аитов Вадим Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аитов Виталий Максимович

Мать ребёнка: не указана

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