Самсонов Илья Михайлович
Место рожденияТверская губерния
Дата рождения16.09.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1897 ст.
Отец: Самсонов Михаил
Мать: Самсонова Анастасия
Тверская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1924
Дочь: Зоя Ильинична
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
03.10.1933
Дочь: Никифорова София Ильинична
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара Ильинична
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно