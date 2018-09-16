Самсонов Илья Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамсонов Илья Михайлович

Самсонов Илья Михайлович

Место рождения

Тверская губерния

Дата рождения

16.09.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1897 ст.

Отец: Самсонов Михаил

Мать: Самсонова Анастасия

Тверская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1924

Дочь: Зоя Ильинична

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.10.1933

Дочь: Никифорова София Ильинична

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара Ильинична

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Михайловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close