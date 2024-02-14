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Закиров Закизян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Закизянов Мубарак Закизянович

Мать ребёнка: Закирова Марьямбика

Рождение ребёнка
08.02.1927

Сын: Закиров Гилемзян Закизянович

Мать ребёнка: Закирова Марьямбика

Рождение ребёнка
1930

Сын: Закизянов Фазылзян Закизянович

Мать ребёнка: Закирова Марьямбика

Смерть
1962

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