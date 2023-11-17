Окуловская Александра Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
19.11.1908
Отец ребёнка: Окуловский Игнатий Петров
ГАКО (Курган). 235.3.2352 МК Камышевское 1908 Лл. 52 об. – 53 Р99. 19 (22) ноября. Петр Д.Ожогиной кр. Игнатий Петров Окуловский и зже Александра Романова, оба правосл. В: д.Ожогиной кр. Афанасий Иоан... Показать все
Рождение ребёнка
24.05.1913
Сын: Акуловский Иоанн Игнатьев
Отец ребёнка: Окуловский Игнатий Петров
ГАКО (Курган). 235.3.3216 МК Камышевское 1913 Лл. 24 об. – 25 Р40. 24 (26) мая. Иоанн Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Игнатий Петров Акуловский и законная жена его Александра Семенова, ... Показать все
Рождение ребёнка
31.07.1914
Сын: Окуловский Стефан Игнатьев
Отец ребёнка: Окуловский Игнатий Петров
ГАКО (Курган). 235.3.3396 МК Камышевское 1914 Лл. 36 об. – 37 Р62. 31 июля (03 августа). Стефан Шатровской волости деревни Ожогиной крестьянин Игнатий Петров Акуловский и законная жена его Александра... Показать все
Рождение ребёнка
04.08.1917
Дочь: Окуловская Гали Игнатьева
Отец ребёнка: Окуловский Игнатий Петров
Ожогино, Иннокентиевская церковь приписная к Покровской церкви с.Камышевского 1917 Лл. 69 об. – 70 Р13. 04 (06) августа. Гали (жен.) Шатровской волости с.Ожогинского кр. Игнатий Петров Окуловский и з... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно