К Ф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.09.1910
Дочь: Кузнецова Вера Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Кузнецов Николай Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Кузнецов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Кунецова ? Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич