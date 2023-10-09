К Ф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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К Ф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1892

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1910

Дочь: Кузнецова Вера Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич

Прохоровка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кузнецов Николай Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич

Прохоровка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Кузнецов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Кунецова ? Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Кузнецов Павел Сергеевич

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