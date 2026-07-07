Мансурова (Леонтьева) АГРАФЕНА ИВАНОВНА 1735 — найти родственников по фамилии на Familio

Мансурова (Леонтьева) АГРАФЕНА ИВАНОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1735

умерла Неизвестно

Отец
Леонтьев ИВАН ОСИПОВИЧ (Большой)Около 1690 г.р.
Супруги
Мансуров АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧОколо 1730 г.р.
Дети
Мансуров БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ1754 г.р.
Мансуров ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ12.05.1756 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Леонтьев ИВАН ОСИПОВИЧ (Большой)

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1753

Муж: Мансуров АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
1754

Сын: Мансуров БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Мансуров АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
12.05.1756

Сын: Мансуров ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Мансуров АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Княгиня Трубецкая (Мансурова) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Мансуров АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

Смерть
Неизвестно

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