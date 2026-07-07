Мансурова (Леонтьева) АГРАФЕНА ИВАНОВНА
женский, родилась 1735
умерла Неизвестно
ОтецЛеонтьев ИВАН ОСИПОВИЧ (Большой)Около 1690 г.р.
Супруги
Мансуров АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧОколо 1730 г.р.
Дети
Мансуров БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ1754 г.р.
Мансуров ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ12.05.1756 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1735
Отец: Леонтьев ИВАН ОСИПОВИЧ (Большой)
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1753
Рождение ребёнка
1754
Сын: Мансуров БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Мансуров АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
12.05.1756
Сын: Мансуров ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Мансуров АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Княгиня Трубецкая (Мансурова) ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Мансуров АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
Смерть
Неизвестно